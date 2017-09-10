В Житомире в рамках празднования Дня города проходит второй Космический полумарафон

В центре Житомира в рамках празднования Дня города проходит второй Космический полумарафон.

Как передает корреспондент УНИАН, утром сотни житомирян пришли на Соборный майдан, чтобы принять участие в забегах на различные дистанции. На площади возле Житомирского музыкально-драматического театра установлена сцена, также на площади установлены палатки, где молодежь презентует спортивные клубы и секции.

На празднование Дня города и, в частности, на этот марафон среди других, приехал также первый украинский космонавт Леонид Каденюк.

В 12 часов 20 минут с Соборной площади стартовал забег на дистанцию в 5 км, участие в нем принял Житомирский городской голова Сергей Сухомлин и вице-премьер-министр, житомирянини Геннадий Зубко. Общаясь с журналистами, они, в частности, рассказали, что Житомир может справедливо претендовать на первенство во многих сферах и в спорте - тоже.

Организатор Космического полумарафона – управление по делам семьи молодежи и спорта городского совета.

Начался Космический полумарафон с приветственного слова от вице-премьер министра Украины Геннадия Зубко, Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина и первого астронавта независимой Украины Леонида Каденюка.

«Для нас очень важно, что город Житомир позиционирует себя как спортивный город. Такие мероприятия дают возможность для объединения общины, от которой зависит развитие города. Поэтому марафон можно назвать первым шагом к получению единого видения развития Житомира», - сказал Зубко.

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«Уже традиционно ко Дню города мы сочетаем яркие культурные и спортивные мероприятия. Отдельно благодарен гостям города, которые приехали в Житомир, чтобы приобщиться к Космическому полумарафону», - отметил Сухомлин.

К участию в Космическом марафоне присоединились около тысячи человек. Так, по данным Житомирского горсовета,на полумарафонскую дистанцию 21 км зарегистрировались 279 участников на дистанцию 5 км – 201 участник. Кроме того, в детских забегах и школьных эстафетах приняли участие около четырехсот детей, а в корпоративных забегах приняли участие 52 участника.

Первым из мужчин дистанцию в 21 км пробег победитель прошлогоднего Космического полумарафона Юрий Русюк (г. Луцк). Из женщин первой дистанцию в 21 км преодолела Наталья Батрак (г. Харьков).

Празднования в Житомире Дня города продолжается. Так, вчера вечером состоялся гала-концерт при участии звезд украинской эстрады на площади Королева. Для житомирян и гостей города выступили Анастасия Приходько, ALYOSHA, KADNAY. Хедлайнером мероприятия стал известный украинский исполнитель Ріапобой.