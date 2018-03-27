События недели: версия читателей УНИАН - Путин хочет миротворцев, протесты "евроблях" и стертые граффити на Грушевского

Одним из заметных событий уходящей недели, вызвавших широкий общественный резонанс, стало уничтожение легендарных граффити с Тарасом Шевченко, Лесей Украинкой и Иваном Франко на улице Грушевского, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Известные граффити, являющиеся частью экспозиции Музея Революции Достоинства, были стерты с фасада магазина люкс-мебели «Эмпориум» по решению владельца магазина, поскольку являются, по его мнению, «типичным стрит-артом, который, время от времени, удаляют коммунальные службы». Это действие, а впоследствии и неадекватное поведение владельца магазина, насмехавшегося и хамившего возмущенным украинцам в соцсетях, вызвали у патриотично настроенной публики прогнозируемое возмущение.

В итоге, под магазином собралось более сотни активистов, своеобразно объяснивших владельцу, что он поступил не совсем благоразумно, приняв решение стереть дорогие многим граффити. У входа в салон, который, кстати, не был и пальцем тронут во времена противостояния евромайдановцев с «Беркутом», были подожжены шины, название залито краской, а витрины исписаны различными надписями и частично разбиты.

Вспыхнувшая после этого в соцсетях дискуссия по поводу адекватности реакции активистов продемонстрировала довольно серьезное расхождение взглядов и раскол общества по этому вопросу. Если одни горячо поддержали подобные действия, то другие выступили категорически против. Например, Святослав Вакарчук заявил, что, в итоге, «одним стыдом ответили на другой» и задался вопросом, когда же наше общество станет зрелым. На что был моментально жестко раскритикован значительным количеством комментаторов, не оценивших его призывы к взвешенности и зрелости.

Если честно, я даже не знаю, что здесь сказать. С одной стороны, с этими крайностями, когда при любом несовпадении оценок тех или иных событий, или расхождении позиции, предпринимаются радикальные действия, пора бы уже и заканчивать. А с другой, ну, как еще можно отреагировать на действия дурака, хамство которого и пренебрежительное отношение к другим, вызывает только одно желание – ответить ударом на удар. Да и вообще, сложно ожидать зрелости от общества в стране, где идет война, закон работает через пень-колоду, а коррупционеры чувствуют себя едва ли не лучше, чем при Януковиче.

По-хорошему, в этой истории наказаны должны быть все. Владелец магазина за нарушение закона о статусе памятника архитектуры (он не имел права вообще что-либо изменять на фасаде здания, которое принадлежит государству, а он там всего лишь арендатор) и за уничтожение памятки истории. Активисты – за хулиганство и порчу чужого имущества.

Но больше всего в этой истории меня напрягла реакция Генерального прокурора Юрия Луценко. Он сообщил, что по факту уничтожения граффити заведено дело, после чего перешел к прямым угрозам, заявив, что «бизнес вандалов из «Эмпориум» в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы». И это заявление пахнет очень плохо. Видимо, Генпрокурор забыл, что он как раз должен отвечать за соблюдение законов в стране, а не использовать свое положение для расправ с неугодными ему представителями бизнеса, какими бы дураками они не были. Интересно, понимает ли Луценко, что угроза представителя власти натравить «все контролирующие органы» на предпринимателя могут иметь печальные последствия и явно не добавляют нам баллов в рейтинг Doing Business? Или для этого все же надо получить диплом о юридическом образовании?

Также на этой неделе внимание наших читателей было приковано к неожиданному заявлению хозяина Кремля Владимира Путина о согласии на введение на территорию Донбасса миротворческого контингента ООН. При этом он назвал ключевые требования – миротворцы должны быть размещены только на линии разграничения, решение этого вопроса должно произойти после разведения сторон и отвода тяжелой техники, для согласования всех нюансов участниками переговоров должны выступить представители так называемых ДНР и ЛНР.

В Украине Путина, естественно, сразу заподозрили в шулерстве и стремлении таким образом сохранить и закрепить контроль над оккупированными российско-террористическими войсками территориями Донбасса и желании превратить эти территории в еще одно Приднестровье. Ему объяснили, что никаких миротворцев на таких условиях не будет, и быть не может.

Позиция Украины в вопросе размещения миротворцев следующая: контингент должен быть размещен на территории всего оккупированного региона и контролировать российско-украинскую границу, а не ту линию разграничения противостоящих сторон, которая была образована после кремлевской военной агрессии. Кроме того, никаких прямых переговоров с марионетками Кремля из «Л/ДНР» не может быть, поскольку это ведет к их легитимизации и превращению в одну из сторон конфликта, тогда как весь мир знает, что это не так.

В целом, позицию Украины поддержали как в Германии, так и в США. Там, в частности, отметили, что, конечно, приветствуют инициативу Путина об отправке миссии ООН на Донбасс и она «достойна рассмотрения», но сепаратисты права голоса на переговорах о такой миссии получить не могут, а миротворцы должны быть размещены на всей территории конфликта.

В общем, судя по реакции Украины и международного сообщества, очередная попытка Кремля придать агрессии в Украине статус «внутреннего конфликта» и при этом не выводить войска РФ, на данный момент, с треском провалилась. Однако необходимо понимать, что в условиях нерешенной проблемы выхода из тупика Минских соглашений и общей усталости Запада от конфликта, который ему хочется побыстрее замять, предложение Путина, перехватившего в деле «миротворчества» инициативу у Украины, может иметь продолжение.

Еще одной историей, заинтересовавшей читателей, стали массовые протесты владельцев автомобилей на еврономерах, прозванных в народе «евробляхами». Из-за неадекватных цен на растаможку ввезенных из-за границы б/у автомобилей, в сочетании с лазейками в законах, небогатые украинцы, не желающие переплачивать тысячи долларов, стали массово завозить в страну по наработанным схемам нерастаможенные автомобили. Власти первое время не обращали на это внимания, однако когда количество завезенных авто перевалило за десятки тысяч, решили «закрутить гайки» - резко участились случаи выписывания штрафом за нарушение таможенных правил, а судами стали чаще выноситься негативные для «евробляхеров» решения.

Владельцы авто на еврономерах с подобным положением дел категорически не согласны, требуют отменить штрафы на незаконно ввезенные в Украину автомобили и максимально снизить налоги при их растаможке. По словам представителя организации «АвтоЕвроСила», представляющей интересы владельцев таких авто, власти должны принять закон о едином сборе на уровне 500 долларов для растаможки авто или вообще отменить акциз и оставить только НДС и пошлину.

В подкрепление своих требований они и собрались на акцию протеста, заблокировав движение в столичном правительственном квартале и устроив транспортный коллапс в центре города. Судя по всему, договориться с чиновниками о чем-то удалось, поскольку ранее анонсированная как бессрочная, акция протеста была свернута через два дня, и столичный квартал зажил своей обычной жизнью. Уже после сворачивания протеста стало известно, что власти планируют пойти на некоторые уступки и позволят растаможивать авто на еврономерах за одну тысячу евро, что существенно меньше действующих сейчас норм. Так ли это, или нас ожидают новые акции протеста, увидим уже скоро. Интересующимся этой темой рекомендую нашу публикацию «Евробляхерные войны», в которой хорошо раскрываются все аспекты этой истории.

На этом фоне читатели не уделили должного внимания давно ожидаемому четвертому посланию Петра Порошенко Верховной Раде, а, по сути, и всей Украине. Если честно – особо много не потеряли, поскольку чего-то действительно нового президент за все свое полуторачасовое выступление так и не рассказал.

По большому счету, обратить внимание стоит всего лишь на пару моментов. Первое – это то, что в этом послании он уже довольно четко продемонстрировал свое желание просидеть на Банковой второй срок и вовсю готовится к президентским выборам в 2019 году. Как и писалось ранее, Порошенко решил, что локомотивом, который снова завезет его в президентское кресло, станет педалирование темы о вступлении в НАТО и Европейский Союз. На этих двух китах он и будет строить свою предвыборную кампанию. Для демонстрации всему миру позиции нашего общества он подумывает провести всеукраинский референдум.

Второе, которое тоже ложится в рамки желания угодить потенциальным избирателям, - очередная эксплуатация темы о снятии депутатской неприкосновенности. По словам Порошенко, он уже якобы договорился с нардепами, что они проголосуют за ее снятие, правда, с одной оговоркой – что распространяться это решение будет только для следующего созыва Верховной Рады с 1 января 2020 года. Знаете, есть такая старая история о том, что вечно можно смотреть на три вещи. В украинских реалиях его можно перефразировать, сказав, что, кроме созерцания за попытками прихода к нам ИКЕА и борьбы с коррупцией, можно бесконечно долго наблюдать за тем, как нардепы, вот уже который год, снимают с себя неприкосновенность.

Пропустили наши читатели и довольно важную новость о достигнутых Украиной успехах в деле борьбы с курением. Согласно проведенному в 2017 году исследованию, за последние семь лет распространенность курения в Украине уменьшилась почти на 20%. Этому, в частности, способствовали принятые меры по запрету курения в ресторанах, барах и других общественных местах. И это не может не радовать. Хотя, если посмотреть на абсолютные цифры, ситуация все еще выглядит довольно удручающей. На сегодняшний день ежедневными курильщиками остаются 35,9% мужчин и 7,0% женщин. В целом, ежедневно курят 7,2 млн взрослых украинцев, что делает нас одним из лидеров в Европе по распространенности этой пагубной привычки. Так что еще есть, над чем работать.

Напоследок, расскажу вам одну довольно дикую историю о том, куда тратятся наши с вами деньги. К открытию нового политического сезона выяснилось, что Верховная Рада потратила на перенос стационарной экспозиции «Флаг Украины» один миллион триста тысяч гривен. Работы по переносу флага со второго этажа на лестницу между первым и вторым этажом парламентских кулуаров по документам провели как «капитальный ремонт и реставрацию». С чем нас всех и поздравляю.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН