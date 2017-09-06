Германия поддерживает размещение миротворцев по всей зоне АТО

В федеральном правительстве Германии считают, что в случае отправки миротворческой миссии ООН на Донбасс "голубые каски" нужно будет разместить на всей территории конфликта, а не только на линии соприкосновения. Об этом, выступая перед журналистами в Берлине, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Ее слова со ссылкой на информагенство dpa цитирует "Немецкая волна".

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По словам пресс-секретаря, Берлин приветствует в целом инициативу российского президента Владимира Путина об отправке миссии ООН на Донбасс. Впрочем, некоторые детали предложения Москвы Берлин рассматривает скептически.

По словам Деммер, пока неясно, удастся ли достичь согласия насчет всех деталей такой миссии на Донбассе. Так же она не видит оснований предоставить в этом вопросе сепаратистам на Донбассе право голоса на переговорах о такой миссии. "Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик", - подчеркнула представительница немецкого правительства.

Как сообщал УНИАН ранее, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявлял, что не исключает возможности представления Украиной альтернативного варианта проекта резолюции о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

По словам посла, украинская делегация в Нью-Йорке ранее распространяла "набор своих идей и мнений относительно такой операции в рабочем порядке среди всех членов Совета Безопасности ООН".

5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутрь украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины.

Впоследствии пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких модальностей по размещению миротворческих сил на Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в «нормандском формате». Ельченко заявил, что Украина настаивает на выводе всех российских войск с Донбасса до размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного региона.