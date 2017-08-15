"Мисс Россия-2016" из Крыма будет бороться за корону самой красивой украинки

В финале национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017" за корону будет бороться участница из Ялты – Екатерина Луганская, которая до этого принимала участие в различных российских конкурсах красоты, представляя оккупированный РФ Крым.

Как объяснила в разговоре с "Апостроф. Лайм" менеджер "Мисс Украина-2017" Айтен Новрузова, у Екатерины украинское гражданство, а принимать участие в иностранных конкурсах правилами украинского национального конкурса не запрещается.

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"Нам важны внешние данные, отсутствие вредных привычек, занятие благотворительностью", - уточнила Новрузова.

Она, правда, не смогла ответить, как Екатерина Луганская принимала участие в национальном конкурсе "Мисс Россия-2016" с украинским паспортом и как с этим же паспортом учится в Ростове, но пообещала уточнить у менеджера девушки.

Как сообщал УНІАН-Таблоид, претендентки на звание Мисс-Украина устроили гонки на воде в купальниках.