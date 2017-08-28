Ветеран АТО покорил Говерлу на одной ноге (видео)
18:47, 28 августа 2017Общество
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Ветеран АТО Василий Мельник имеет две ноги: правая – родная, левая - протез.
Ветеран АТО Василий Мельник покорил Говерлу на одной ноге
Ветеран АТО Василий Мельник потерял ногу в 2015 году в боях под Докучаевском. Изначально планировал подняться на протезе, но сил хватило лишь на полкилометра. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Василий Мельник имеет две ноги: правая – родная, левая - протез. Прошло два с половиной года после ранения и вот боец решил покорить Говерлу. Собратья заставили поверить в успех.
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На склоне искусственная нога перестала слушаться, начала мозолить. Пришлось отстегнуть, а в руки взять костыли. Помогли в восхождении собратья, которые когда-то вытащили раненого добровольца с поля боя.
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