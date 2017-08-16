В Киеве к 1 сентября откроют 3 новые школы

В столице к 1 сентября планируется ввести в действие здания 3 общеобразовательных учебных заведений на 1740 школьников. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, комментируя результаты селекторного совещания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана по вопросам подготовки учебных заведений к новому учебному году.

По ее словам, это лучшие показатели за последние 12 лет по созданию новых ученических мест.

«Сейчас Киев - единственный регион, где количество школьников увеличивается из года в год. Это очень хорошая новость, ведь благодаря молодежи город оживает и развивается. Понимая образовательные потребности города Киев ежегодно открывает дополнительные учебные заведения в тех районах, которые стремительно развиваются», - подчеркнула Старостенко.

Она также сообщила, что новые школы полностью учитывают современные технологии и имеют полную архитектурную доступность: оборудованы пандусы, места общего пользования, входные группы, установлено лифты и т.п.

«Создание 1740 ученических мест за один год - это лучший показатель за последние 12 лет и сейчас лучший в Украине в целом. Уже вскоре мы будем открывать 2 новые школы в Дарницком районе - на улице Чавдар, 16 и на жилом массиве Осокорки, 6. Еще одна большая школа появится на пересечении улиц Лебедева-Кумача и Землячки в Соломенском районе», - сообщила заместитель председателя КГГА.

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В пресс-службе также напомнили, что за последние три года количество школьников возросло на 9% - на 22,3 тыс., и в 2016/2017 учебном году составило 276,8 тыс. учеников.

Кроме того, в Киеве почти на 10% увеличилось и количество первоклашек (на 2,7 тыс. учеников). В 2014/2015 учебном году в первых классах обучалось 29,2 тыс., в 2016/2917 - 31,9 тыс. школьников. По состоянию на 1 августа в первые классы общеобразовательных учебных заведений столицы подано более 32 тыс. заявлений - это второй показатель в Украине (больше подано заявлений в Днепропетровской обл. - 34767, Киеве - 32066, Львовской обл. - 27953).

С 2014 года до ОУЗ г. Киева из зоны АТО и АР Крым зачислено 8362 ученика. Всего в учебных заведениях столицы обучается 11,6 тыс. детей.

Напомним, в Украине в этом году в школы пойдут более 408,2 тысяч первоклассников. Больше всего первоклассников будет в Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве.