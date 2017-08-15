Исполнитель главной роли "Дэдпула 2" прокомментировал гибель женщины-каскадера на съемках

Исполнитель главной роли в фантастическом боевике "Дэдпул 2" Райан Рейнольдс прокомментировал гибель женщины-каскадера на съемочной площадке. Соответствующее заявление актера было опубликовано на его странице в Twitter.

"В результате трагического случая на съемках "Дэдпула 2" мы потеряли члена нашей команды. Мы глубоко шокированы и подавлены. Естественно, наши переживания не идут ни в какое сравнение с переживаниями ее семьи и близких. Мое сердце скорбит вместе с ними, равно как и со всеми, для кого она была по-настоящему близким человеком", – написал Рейнольдс.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, катастрофа произошла во время съемки эпизода в центре канадского Ванкувера. Профессиональная гонщица Джои Харрис (дублерша исполнительницы главной женской роли Зази Битц) потеряла управление мотоциклом, и он на большой скорости влетел в стекло одного из небоскребов. Полиция начала расследованиеобстоятельств произошедшего, съемки временно приостановлены.