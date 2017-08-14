Фигурант дела о беспорядках 2 мая в Одессе Ильницкий не явился в суд - прокуратура

Прокуратура Одесской области подтверждает неявку в суд якобы задержанного в РФ фигуранта дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе Владислава Ильницкого.

Читайте такжеПолиция проверяет информацию о побеге в РФ фигуранта дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в ОдессеКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по состоянию на 13.00 сегодняшнего дня, установлено, что обвиняемый на судебное заседание Ильичевского городского суда Одесской области не явился.

Очередное заседание в Ильичевском суде заблаговременно было назначено по вышеназванному делу на 14 августа.

«На судебном заседании адвокат Ильницкого сообщил, что сейчас у него отсутствует связь с клиентом, а также отсутствует информация о месте его пребывания. В настоящее время прокуратурой области истребована информация относительно пересечения обвиняемым государственной границы», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае неявки обвиняемого в суд по неуважительным причинам, прокуратура примет меры, предусмотренные законом. В частности, на следующем судебном заседании представитель обвинения обратится с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления его в розыск.

Как сообщал УНИАН, бывший одесский журналист Артем Бузила, который сейчас проживает в Москве, сообщил в Facebook о побеге Ильницкого в Россию.

«На днях сбежал из Украины. Вчера при попытке попасть на территорию РФ был задержан российскими пограничниками в аэропорту «Домодедово». Сейчас находится, видимо, в изоляторе, где ему грозит депортация», - написал Бузила.

Напомним, 27 августа 2015 года Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения, отпустив под домашний арест, трем фигурантам производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, в том числе, Владиславу Ильницкому.

26 мая 2017 года Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в город Черноморск (бывший Ильичевск, Одесская область).

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. В ходе столкновений в центре города были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.