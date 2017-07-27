Суд продлил содержание под стражей пяти фигурантам по делу 2 мая в Одессе

В городе Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области сегодня суд на месяц продлил содержание под стражей пятерым фигурантам дела 2 мая 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Иьичевский городской суд, который рассматривает данное дело, принял сегодня, 27 июля.

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По ходатайству обвинения, содержание в СИЗО продлено на 30 дней: гражданам России - Евгению Мефедову и Максиму Сакауову, а также троим украинцам - Сергею Долженкову, Сергею Корчинскому и Владиславу Романюку.

Представитель обвинения настаивал на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с тем, что подсудимые могут оказывать давление на свидетелей, а также скрыться от правосудия, покинув пределы Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 июня суд продлил содержание под стражей пятерым фигурантам дела 2 мая 2014 года.

26 мая Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в город Черноморск. На скамье подсудимых – 20 человек, из которых пятеро содержатся в СИЗО.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.