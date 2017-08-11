В Житомире 15 августа проведут допремьерный показ фильма "Червоний"

15 августа в Житомире проведут допремьерный показ фильма "Червоний", производимый совместно компаниями «Инсайтмедиа» – продюсерский центр и Одесской киностудией. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, допремьерный показ фильма запланирован на 15 августа в кинотеатре им. Ивана Франко в 18.20 час. и 21.00 час.

"Червоний" – одноименная экранизация романа Андрея Кокотюхи. Режиссером фильма стал Заза Буадзе. В главной роли – Николай Береза», - сказано в сообщении.

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Там также отмечается, что события картины разворачиваются в 1947 году.

«Главный герой – воин УПА Данило Красный – попадает в сталинский лагерь, где ему приходится пройти через ад и нечеловеческие каторги, преследование криминальных главарей, подлость, предательство и отчаяние. Несмотря на это, человек находит в себе силы противостоять репрессиям начальника лагеря и предпринимает попытку вырваться на свободу, подняв первое восстание», - отмечают в ОГА.

Премьера ленты "Червоний" запланирована на 24 августа этого года.

Лента создана по заказу и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и произведенная совместно компаниями «Инсайтмедиа» – продюсерский центр и Чао «Одесская киностудия».

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