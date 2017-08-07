Жители оккупированного Крыма вновь остались без света
В Крыму остались без света около 84 тысяч человек, в Севастополе - около 25 тысяч.
Более 108 тысяч человек в результате отключения электроснабжения из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях остались без электричества в Крыму и Севастополе, сообщается в понедельник на сайте Минэнерго РФ.
"Отключены бытовые потребители (около 108 700 человек), часть промышленных предприятий. Мощность отключенных потребителей - 70 МВт", - говорится в сообщении.
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В том числе в Крыму - около 83 900 человек, в Севастополе - около 24 800 человек, уточнили в министерстве.
"Для предотвращения превышения аварийно-допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым" дежурным диспетчером Черноморского РДУ отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт", - сообщили ранее в Минэнерго РФ.
6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения.