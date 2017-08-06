Часть Крыма снова осталась без света

Ночью из-за аварии на подстанции "Старый Крым", вызванной аномальной жарой, были обесточены некоторые населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости (Крым) со ссылкой руководителя подконтрольного Кремлю ГУП РК "Крымэнерго" Виктора Плакиду.

"Причина (отключения электроснабжения – ред.) – аномальная жара, очень высокие температуры и нагрузки. Этим, к сожалению, вызваны отклонения от нормы в работе оборудования", — сказал он. По словам Плакиды, ночью на подстанции проходили работы по восстановлению вышедшего из строя оборудования. В настоящее время дана команда ввести его в работу.

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"Вчера мы восстановили электроснабжение всех населенных пунктов, работы организовали в ночь на подстанции "Старый Крым", они производились до полной замены поврежденного оборудования. Сейчас дана команда на ввод в работу оборудования, которое было восстановлено", — заявил Плакида.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в крупнейших городах Крыма пропало электричество из-за аварии в Краснодарском крае РФ, откуда свет подают по энергомосту на полуостров.