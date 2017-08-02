В Днепре отметили День ВДВ (фоторепортаж)

Сегодня Днепр вместе со всей Украиной традиционно отмечает День высокомобильных десантных войск (ВДВ).

Читайте такжеУкраина отмечает 25-ю годовщину создания ВДВ (видео)В Украине праздник был учрежден в 1999 году указом президента, тогда он назывался День аэромобильных войск. В 2012 году, было решено, что на базе воздушно-десантной и аэромобильных воинских частей будут созданы Высокомобильные десантные войска.

Лозунг украинских десантников - "Никто, кроме нас", эти слова принадлежат командующему Воздушно-десантными войсками СССР Василию Маргелову, которого называют "Десантником № 1". Именно возле его памятника на Набережной Заводской собралась сегодня 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, сообщает 056.ua.

Десантные войска предназначены для охвата противника с воздуха, выполнения боевых задач в его тылу, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения задач, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами. Свои умения на празднике продемонстрировали днепропетровские десантники посредством показательных выступлений.

Украинские десантники уже второй год подряд отмечают День ВДВ в боевой обстановке. И если еще несколько лет назад этот день сопровождался купанием в фонтанах и драками "голубых беретов", то сейчас это больше день памяти по погибшим в АТО сослуживцам.

В память о погибших десантниках состоялась поминальная панихида.