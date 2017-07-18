"Валерьянку в сторону": организаторы ответили на сообщения об угрозе срыва концерта Depeche Mode в Киеве

Организаторы концерта Depeche Mode в Киеве сообщили, что продолжают готовится к выступлению легендарной группы в столице Украины, несмотря на отмену концерта в Минске.

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Об этом пишет ТСН со ссылкой на агентство "Аншлаг".

"Мы готовимся к мероприятию, стадион готовится полноценно, готовили в течение всей ночи. Мы не в Минске, мы в Киеве", - прокомментировали в концертном агентстве.

"Друзья, валерьянку в сторону. Автобусы тура Depeche Mode уже в Украине, а вся группа в полном составе вечером вылетает в Киев! Так, в Беларуси произошла неприятная штука, но с кем не бывает", - сообщает Сoncert.ua

Как сообщал УНИАН-Таблоид, концерт в столице Беларуси был отменен за час до начала из-за госпитализации фронтмена Depech Mode Дейва Гаана.

Вместе с тем в сети появилась информация, что вокалист DM подхватил кишечный грип, что может стать причиной отмены концерта в Киеве, который запланирован на 19 июля на стадионе НСК "Олимпийский".