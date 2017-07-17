Порошенко посетил фрегат "Гетман Сагайдачный", который участвует в учениях "Си Бриз" (фоторепортаж)

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, во время рабочей поездки к Одесской области, посетил флагман Военно-морских сил Вооруженных сил Украины фрегат «Гетман Сагайдачный», который участвует в международных военно-морских учениях «Си Бриз-2017».

Верховный главнокомандующий пообщался с руководителями отечественных Военно-морских сил, Генштаба и Минобороны, а также с офицерским и рядовым составом флагманского корабля.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украине стартовали международные военно-морские учения «Си Бриз-2017», которые проводятся в рамках программы «Партнерство ради мира» в соответствии с программой двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.

В учениях принимают участие представители 16 стран, в частности, более 3 тысяч военнослужащих, из которых 800 - американские военные, и около 30 единиц авиационной техники, около 30 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения.