На Житомирщине оздоровлением и отдыхом за бюджетные средства уже охвачено более 15 тысяч детей – 65% от запланированного

18:10, 11 июля 2017
Общество
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В июне в области работало 298 пришкольных лагерей, которые посещали 17 тысяч 505 детей, что составляет 14,5%.

Житомирская ОГА

На Житомирщине, по состоянию на данный момент, оздоровлением и отдыхом за бюджетные средства уже охвачено более 15 тысяч детей, или 65% от запланированного на этот год. Об этом УНИАН сообщили в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в целом в областном бюджете на 2017 год предусмотрены 15,486 млн грн на приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения. За эти средства планируется оздоровить и отправить на отдых 24 тыс. 221 ребенка.

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По состоянию на 8 июля, за средства областного бюджета указанным управлением приобретено 1 тыс. 298 путевок в оздоровительные учреждения областной коммунальной собственности.

В июне в области работало 298 пришкольных лагерей, которые посещали 17 тыс. 505 детей, что составляет 14,5%. Также работали 456 языковых лагерей, в которых изучением иностранных языков охвачено 12 тыс. 495 детей.

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко восстановил право чернобыльцев на получение помощи на оздоровление.

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