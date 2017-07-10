На Харьковщине из ювелирного магазина "вынесли" три килограмма золота

В Первомайском Харьковской области неизвестные проникли в помещение салона ювелирных изделий и похитили золотые украшения общим весом более 3 кг. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Читайте такжеВ Николаеве по делу об ограблении "ювелирки" на более 1 миллиона гривень задержали полицейскихК правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что салон ювелирных украшений, где она работает продавцом, ночью ограбили. Как выяснилось, злоумышленники проникли в здание торгового центра через окно второго этажа.

Они спустились на первый этаж, проломили стену и проникли в помещение салона, откуда похитили 3 кг 100 г ювелирных украшений. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса ("кража").