Степанов: Расследование избиения одесской активистки – под моим личным контролем

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов пообещал отреагировать на требования, озвученные во время митинга под зданием Одесской ОГА в понедельник, сообщает «Интерфакс-Украина».

Степанов в ходе брифинга, который состоялся после митинга, сообщил, что резонансные дела, расследования которых требовали активисты, находятся под его личным контролем, и он проинформирует общественность о ходе расследования.

Кроме того, Степанов согласился с идеей включить ряд активистов в совместные группы с полицией с целью содействия расследованию.

Вместе с тем, глава Одесской ОГА высказал сомнение в объективности активистов в связи с их требованием уволить руководителей прокуратуры Одесской области Олега Жученко и начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина. По его словам, руководители полиции и прокуратуры обязаны реагировать на ситуацию с преступностью в регионе в целом, и не могут отдавать предпочтение в расследовании 9 уголовных дел из 16,5 тысяч.

«Когда падает количество преступлений, когда падает количество тяжких преступлений, - это не является для вас показателем качества работы?», - возмутился Степанов.

Как сообщалось, днем понедельник здание Одесской областной государственной администрации пикетировали около 150 человек. Поводом для митинга стало субботнее избиения общественной активистки.

Почти сразу после начала митинга к собравшимся вышел председатель Одесской ОГА Степанов, однако его попытки наладить диалог не увенчались успехом.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, знакомый с подоплекой митинга, его участников собрали люди, близкие к прежнему руководству Одесской области. По словам собеседника, инициаторы митинга пытаются повлиять на Степанова и спровоцировать отставку начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, которые в настоящее время изучают отдельные аспекты деятельности прежнего руководства региона.

Максим Степанов занимает должность председателя Одесской ОГА с 12 января 2017 года. Предыдущим главой Одесской облгосадминистрации был Михаил Саакашвили (30 мая 2015 — 9 ноября 2016).