В Житомирской области почти 3 тысячи граждан заказали выписку из Государственного земельного кадастра в онлайн-режиме

В Житомирской области почти три тысячи граждан заказали выписку из Государственного земельного кадастра в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба ОГА.

"С июля 2015 года, когда на Публичной кадастровой карте Украины ввели электронную услугу заказа выписки из Государственного земельного кадастра об земельных участках, на территории Житомирской области граждане заказали 2928 таких документов в режиме онлайн. В том числе 1539 заявлений поступило в 2017 году", - сказано в сообщении.

Больше всего электронной услугой воспользовались по земельным участкам, которые расположены на территории Житомирского (615), Черняховского (599) и Радомышльского (300) районов Житомирской области.

Получить выписку граждане могли в ближайшем Центре предоставления административных услуг, который выбирали сами при заказе. Стоимость услуги с 1 января 2017 года составляет 80 гривен. Все полученные средства направляются в общий фонд Государственного бюджета Украины.

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Согласно Закону Украины «Об административных услугах» с 1 января 2015 года на всей территории Украины органы земельных ресурсов оказывают услуги через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления. Граждане могут ознакомиться с адресами ЦНАУ на официальном сайте Госгеокадастра.

Заказ выписок осуществляется через Публичную кадастровую карту, которая размещена на официальном сайте Госгеокадастра.