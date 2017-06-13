Брошенную отцом одесскую пятерню выписали из больницы (видео)

Одесская пятерня, которая была зачата естественным путем, оправилась после длительного лечения от бронхита и пневмонии. Однако выписывать детей из больницы отец не приехал, потому что несколько месяцев назад ушел из семьи, говорится в сюжете ТСН.

38-летняя мама Оксана Кобелецкая вещи и детей носила сама – помогали ей няня, медсестры и журналисты. Близнецы-мальчики Денис и Влад, девочки Даша и Саша и самый младший среди пятерни Давид лечились с апреля от бронхита и воспаления легких. Вирусы подхватывали один за одним. Папа ни домой, ни в больницу к ним не пришел. "Мы не одни, много кто помогает. Дети своими улыбками помогают, нельзя опускать руки", - говорит многодетная мама.

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Комментировать причины развода ни Сергей, ни Оксана категорически не хотят. Они прожили вместе пять лет. Медики говорят, что человек впервые усомнился в отношениях, когда услышал о беременности женщины, потому что семья уже имела одного ребенка. Оксана же хотела выносить и родить всех пятерых, а Сергей испугался ответственности и безденежья, но тогда вернулся в семью.

На сохранение уникальной пятерни медики потратили 100 тысяч гривень. Когда дети родились живыми и здоровыми – от счастья плакали даже врачи. Специалисты говорят, что мужчины отвечают сопротивлением на все подряд, когда чувствуют собственную слабость – и этому можно помочь только доверчивой доброжелательным разговором. Психологи убеждают, что преодоление страха может вернуть отца в семью.