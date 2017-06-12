Задержанный участник захвата здания милиции Краматорска назвал полиции имена сообщников

Задержанный в Донецкой области участник захвата здания милиции Краматорска назвал полиции 15 своих сообщников, часть из которых находится в розыске, по остальным вопрос о розыске и задержании будет решен. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеНа Донетчине заочно будут судить самозваного "начальника милиции" Краматорска во время оккупации"Недавно задержанный активный участник захвата админздания Краматорского горотдела милиции в апреле 2014 года поделился информацией о своих «однополчанах» - тех, кто был активными участниками событий «русской весны» в Краматорске. Так называемые 15 «друзей» краматорского боевика-заробитчанына», - написал Аброськин.

По его словам, «кто-то уже находится в розыске, а кто-то будет объявлен в розыск в ближайшее время на основании свидетельств их «товарища».

Аброськин добавил: «Ну что, «друзья», ждем и вашей явки с повинной?».