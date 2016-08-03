Прокуратура Донетчины хочет ввести посменную работу руководства в Краматорске и Мариуполе

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По словам прокурора области Евгения Бондаренко, сейчас изучается вопрос о том, что половину своего рабочего времени руководство прокуратуры будет проводить на севере области.

В частности, изучается целесообразность пребывания в Краматорске некоторых руководителей ведомства - непосредственно руководителя прокуратуры и двух его заместителей, которые будут проводить на севере области несколько рабочих дней в неделю.

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«Через внешнюю агрессию и проведение антитеррористической операции Донецкая область практически поделена пополам. Подконтрольны украинским властям север и юг региона. Из почти 2 миллионов населения две трети жителей проживают на севере, еще более 600 тысяч – на юге Донетчины. Из-за проблем с транспортным сообщением люди практически не имеют возможности приехать, например, в Мариуполь, чтобы подать жалобу в прокуратуру или прийти к прокурору области на прием. То же и в вопросе непосредственно местных прокуратур. 5 из 8 находятся на севере области», - подчеркнул Бондаренко.

Пресс-служба прокуратуры также опровергла информацию, распространенную в некоторых местных СМИ, о якобы переезде подразделений ведомства из Мариуполя в Краматорск.

Юридическим адресом аппарата прокуратуры пока остается Мариуполь. Вместе с тем в прокуратуре подчеркивают, что уже сейчас на севере области работает 106 из 265 сотрудников ведомства.