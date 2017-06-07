В Одесской области на острове нашли плантацию конопли на 4 гектара

В Одесской области правоохранители обнаружили 3,7 га незаконных посевов конопли. Как сообщил УНИАН начальник сектора по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Южного регионального управления Государственной пограничной службы Андрей Белобородченко, посевы обнаружили при проверке оперативной информации, полученной сотрудниками пограничного ведомства.

Читайте такжеИзвестная мама пятерни из Одессы разводится с мужем«Межведомственная группа в составе пограничников Измаильского отряда, Одесского отряда морской охраны и Измаильского отдела Нацполиции обнаружила посевы конопли общей площадью 3,7 га», - говорится в сообщении.

В частности, коноплю обнаружили в пределах Измаильского и Килийского районов на острове Кислицкий реки Дунай. По результатам приблизительного подсчета, общее количество кустов составляло более 370 тыс. штук.

Сейчас ожидается прибытие специальной техники для уничтожения посева путем культивации. Также устанавливают причастных к незаконному выращиванию наркотических растений.