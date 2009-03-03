Сегодня КС разъяснит, как можно уволить главу НБУ

Во вторник, 3 марта, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 26 февраля решение по делу по конституционному представлению Президента Украины об официальном толковании положения пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины о порядке освобождения от должности Верховной Радой председателя Национального банка Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, субъект права на конституционное представление просил Конституционный Суд Украины разъяснить:

- является ли основанием для освобождения от должности председателя Нацбанка решение Верховной Рады Украины, принятое при отсутствии представления Президента Украины;

- допускается ли прекращение пребывания в должности председателя Нацбанка – увольнения иным способом, чем по предоставлению Президента Украины.

Начало - в 10.00.

После обнародования состоится пресс-конференция председателя Конституционного Суда Украины Андрея СТРИЖАКА.