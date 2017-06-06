Суд посадил в тюрьму экс-коммунальщика, который возил в Киев "антимайдановцев"

Бывшего руководителя коммунального предприятия Березанского городского совета, который распоряжался возить в Киев участников «антимайдана» лишили свободы. Об этом говорится на сайте ГПУ.

«Установлено, что экс-руководитель коммунального предприятия Березанского городского совета за средства коммунального предприятия, направлял служебный автотранспорт для перевозки людей в г. Киев для участия в массовых мероприятиях в поддержку «Антимайдана», - говорится в сообщении.

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Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок один год с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на один год.

Кроме этого, прокуратура заявила гражданский иск в уголовном производстве о возмещении убытков, причиненных уголовным правонарушением, которое судом удовлетворено в полном объеме.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре вручили подозрение в совершении нападений на общественных активистов с нанесением им телесных повреждений криминальному авторитету Евгению Таранову.