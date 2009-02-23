Сегодня в Крыму - презентация фотографий Бандеры и митинг против НАТО

В Симферополе 23 февраля, в День защитника Отечества, запланирован ряд акций общественно-политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, крымские активисты Всеукраинского объединения «Свобода» собираются провести презентацию сборников фотографий «Основатели ОУН» и «Бандера и бандеровцы». Кроме того, «Свобода» представит крымчанам книгу «Нахтигаль в вопросах и ответах» и полное собрание произведений одного из идеологов УПА Петра Полтавы «Концепция самостоятельной Украины».

В то же время активисты и сторонники Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Партии регионов и Компартии собираются провести Всекрымский антинатовский митинг, посвящённый Дню защитника Отечества. Акция пройдет на площади перед Верховным Советом автономии под лозунгом «Здравствуй, Россия!». «Сценарий антинатовского митинга предусматривает демонстративное уничтожение символов НАТО», - говорится в сообщении организаторов.

Участники всекрымского митинга примут обращение к общественно-политическим силам Украины с призывом развернуть всеукраинскую антинатовскую кампанию под лозунгом «Здравствуй, Россия! Прощай, НАТО!».