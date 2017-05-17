Джамала представила яркий клип с известным португальцем (видео)

Сегодня, 17 мая, состоялась премьера нового клипа Джамалы на композицию I Believe in U.

Режиссером выступил Игорь Стеколенко, который снял более сотни видеоклипов для украинских и зарубежных артистов, среди которых Океан Ельзи и группа Brutto.

Съемки видео заняли три дня и проходили в Португалии - в пригородах Лиссабона Синтра и Эрисейра и в регионе Алентежу. В съемках клипа приняли участие португальские актеры Fabio Taborda и Vanessa Taborda (муж и жена, сыгравшие маму и папу главного героя), а также Gonçalo Vilardebó (главный герой в подростковом возрасте).

Читайте такжеВо время выступления Джамалы на Евровидении произошел конфуз с голыми ягодицами (видео)

Роль взрослого главного героя в клипе исполнил Bruno Lagrange, известный по участию в популярном португальском сериале “Королева цветов”.

Как известно, мировая премьера композиции I Believe in U состоялась на финале "Евровидения-2017".