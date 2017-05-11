Джамала спела отрывок из новой песни, которую представит в финале Евровидения-2017 (видео)

Победительница прошлогоднего конкурса Евровидения певица Джамала спела небольшой отрывок своей новой песни. Видеоролик ее спонтанного выступления был опубликован в Instagram Eurovision.ua.

«Эксклюзивно для вас. Часть новой песни Джамалы», – сказано в сообщении.

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Джамала исполнила песню просто во время пресс-конференции в МВЦ, где проходят все выступления участников конкурса.

Как сообщалось, Джамала ничего не получит от миллионного гонорара за выступление на Евровидении-2017.