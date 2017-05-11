Джамала спела отрывок из новой песни, которую представит в финале Евровидения-2017 (видео)
18:30, 11 мая 2017Общество
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Песня англоязычная и называется I Believe In U.
Джамала исполнила песню во время пресс-конференции / фото УНИАН
Победительница прошлогоднего конкурса Евровидения певица Джамала спела небольшой отрывок своей новой песни. Видеоролик ее спонтанного выступления был опубликован в Instagram Eurovision.ua.
«Эксклюзивно для вас. Часть новой песни Джамалы», – сказано в сообщении.
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Джамала исполнила песню просто во время пресс-конференции в МВЦ, где проходят все выступления участников конкурса.
Как сообщалось, Джамала ничего не получит от миллионного гонорара за выступление на Евровидении-2017.
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