Джамала спела отрывок из новой песни, которую представит в финале Евровидения-2017 (видео)

18:30, 11 мая 2017
Общество
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Песня англоязычная и называется I Believe In U.

фото УНИАН

Победительница прошлогоднего конкурса Евровидения певица Джамала спела небольшой отрывок своей новой песни. Видеоролик ее спонтанного выступления был опубликован в Instagram Eurovision.ua.

«Эксклюзивно для вас. Часть новой песни Джамалы», – сказано в сообщении.

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Джамала исполнила песню просто во время пресс-конференции в МВЦ, где проходят все выступления участников конкурса.

Как сообщалось, Джамала ничего не получит от миллионного гонорара за выступление на Евровидении-2017.

Exclusive Ексклюзивно для Вас Частинка нової пісні Джамали #IBelieveInU #jamala #eurovision #eurovision2017 #esc2017

Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua)

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