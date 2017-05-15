В Одессе задержали иностранца, который организовал канал незаконной миграции

В Одессе правоохранители задержали гражданина Афганистана, организовавшего канал незаконной миграции из стран Южной Азии в страны Европейского Союза через Украину.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника провели пограничники совместно с Нацполицией и миграционной службой.

Установлено, что гражданин Афганистана по прозвищу «Инженер» длительное время был основным организатором переправки незаконных мигрантов из Афганистана и Пакистана в Украину, и далее - в страны Европейского Союза. Он лично поддерживал устойчивые связи с лидерами и участниками организованных преступных групп, специализирующихся на переправке нелегалов в России, Афганистане, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и других странах Азии.

Отмечается, что через разветвленную сеть пособников из числа иностранцев, проживающих в Украине, «Инженер» лично контролировал большинство потоков незаконной миграции, проходивших через Украину.

«Сейчас можно говорить о, по меньшей мере, нескольких десятках незаконных мигрантов, переправки которых организовал непосредственно подозреваемый «Инженер» только в 2017 году. Стоимость такой услуги, в зависимости от страны конечного назначения, стоила в среднем от 12 до 15 тыс. долл», - рассказали в управлении.

В Одессе 13 мая вышеназванный мужчина был задержан, и, на основании решения миграционной службы, принудительно отправлен на родину – в Афганистан.

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В ГУ НП в области рассказали, что указанный иностранец еще 2007 году впервые был привлечен к административной ответственности. Отмечается, что мощные преступные связи и соответствующий опыт помогали иностранцу избегать уголовной ответственности, несмотря на ряд открытых против него уголовных производств по фактам незаконной переправки людей через государственную границу.

«С 2007 года он трижды привлекался к уголовной ответственности. Последний раз - в Закарпатье... Сейчас ему запрещен въезд в нашу страну на длительное время. Принимаются меры по предотвращению возможной «работы» сети по переправке нелегалов, которой он может попытаться руководить из-за рубежа», - сказал представитель главка.

Указывается, что у иностранца было фиктивное разрешение на постоянное проживание в Украине. Также подчеркивается, что ни один незаконный мигрант из Афганистана или Пакистана не передвигался транзитом через Украину в страны ЕС без участия этого человека.