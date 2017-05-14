Сестра победителя Евровидения раскрыла секрет своей песни

Сестра представителя Португалии на музыкальном конкурсе Евровидение-2017 Сальвадора Собрала и автор песни Amar pelos dois Луиса Собрал рассказала, в чем заключался успех композиции, как пишет "Новое время".

«Когда я думала про эту песню, я представляла, что людей привлечет простота. Простота песни была ключом, она отличала ее от всего, что было на конкурсе. Простота и то, как мой брат ее выполнил – это основное. Когда он пел, я видела в его глазах каждое слово. Он сделал ее особенной», - заявила Луиса.

Читайте такжеВ Киеве прошел финал Евровидения-2017 (фоторепортаж)

Она добавила, что ее брат – хороший исполнитель. «Иногда я думаю, что я могу дать своему брату спеть Happy Birthday – и он это сделает блестяще», - сказала автор песни победителя Евровидения-2017.

Отметим, когда Собрал во второй раз поднялся на сцену, чтобы исполнить свою песню как победитель, то назвал свою сестру лучшим композитором и пригласил ее спеть с ним.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам зрительского голосования и оценок жюри из разных стран мира, победителем Евровидения-2017 стал представитель Португалии - Сальвадор Собрал с песней Amar pelos dois.