"Внимание всем": на Киевщине проверят системы оповещения
17:33, 10 мая 2017Общество
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Протяженность звукового сигнала "Внимание всем" будет составлять не более 10 секунд.
lvivexpres.com
В четверг, 11 мая, с 13:45 до 15:00 в связи с Планом-графиком КОГА будет проводиться комплексная техническая проверка аппаратуры системы оповещения гражданской защиты Киевской области, в том числе на территории населенных пунктов Вышгородского района.
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Об этом сообщает vyshgorod.in.ua.
Протяженность звукового сигнала "Внимание всем" будет составлять не более 10 секунд.
В ходе проверки будет сделано подключения электрических систем, которые расположены на административных зданиях в г.Вышгород (проспект Мазепы, 8 (ПриватБанк) и ПАО "Укргидроэнерго").
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