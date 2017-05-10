"Внимание всем": на Киевщине проверят системы оповещения

В четверг, 11 мая, с 13:45 до 15:00 в связи с Планом-графиком КОГА будет проводиться комплексная техническая проверка аппаратуры системы оповещения гражданской защиты Киевской области, в том числе на территории населенных пунктов Вышгородского района.

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Об этом сообщает vyshgorod.in.ua.