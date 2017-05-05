Фонтаны, радужная арка и фан-зона: как Киев подготовился к Евровидению-2017 (видео)

15:41, 05 мая 2017
Общество
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7 мая состоится церемония открытия песенного конкурса "Евровидение". Страна почти год готовилась к этому мероприятию.

 

По истечению этого срока столицу Украины украшают символы Евровидения, горожан и туристов вечерами радуют светомузыкальные фонтаны.

Но не обошлось и без казусов. Арка Дружбы народов, которую решили покрасить в цвета радуги, чуть ли не стала символом ЛГБТ. Теперь ее спешат докрасить до начала конкурса.

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Как выглядит Киев накануне Евровидения – смотрите в ролике УНИАН.

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