В оккупированном Крыму 0,2% учеников получают образование на украинском языке - омбудсмен

В Международный суд ООН передали отчет относительно фактов дискриминации украинцев в доступе к образованию на украинском языке на территории аннексированного Россией Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, передает Украинская правда.

"Факты, собранные Крымской правозащитной группой о дискриминации украинцев в доступе к образованию на украинском языке, были переданы в Международный суд ООН как часть доказательной базы "Украина против России" о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в АР Крым", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСитуация со свободой прессы в Украине в целом улучшилась, но вызовы остаются – Freedom House

В результатах мониторинга указывается, что по информации "Министерство образования" Крыма, с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учащихся, чье обучение осуществляется на украинском языке.

"В 2013 году в Автономной Республике Крым 13589 человек получали образование на украинском языке, тогда как в 2016 году число таких учащихся уменьшилось до 371. Соответственно численность классов с украинским языком обучения за два года сократилось в 31 раз", - говорится в отчете.

"В 2013 году 7 школ Крыма осуществляли полный цикл обучения на украинском языке, 15 школ - на крымскотатарском языке, кроме того, действовало несколько школ с обучением на обоих языках", - сказано в отчете.

Также указывается, что согласно письму от "министра образования" Крыма за подписью Н. Гончаровой, в 2016 году в Крыму осталось всего 28 классов, где, из 188517 учащихся Крыма (не считая Севастополя) образование на украинском языке получал 371 ребенок. Это 0,2% от общей численности учеников в Крыму в 2016 году".

Указывается, что согласно данным Министерства статистики РФ 2014 года украинцы составляли 15,08% населения Крыма или 344515 лиц и были второй по численности национальностью после русских. По результатам проведенного Россией переписи населения, 18706 детей школьного возраста идентифицируют себя как украинцы и 29140 - как крымские татары.

В отчете сделан вывод: "даже уменьшенные показатели переписи не опровергают того утверждения, что одной школы или 28 классов на весь Крым катастрофически недостаточно для удовлетворения потребности в обучении на родном языке 4 тысяч детей, которые являются носителями украинского языка".

"Как видим, в результате действий России в Крыму дискриминация украинцев и крымских татар в сфере образования и языка стала фактом повседневности, но не менее угрожающей с позиции соблюдения демократических принципов жизнедеятельности человеческого сообщества является целенаправленная политика ликвидации основ украинской идентичности и украинской культуры на полуострове", - сказано в отчете.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Международный суд ООН обнародовал приказ и предварительные временные мероприятия, среди которых содержится единогласно одобренное судьями требование к Российской Федерации обеспечить доступность образования на украинском языке в АР Крым.