Сегодня пройдут чтения «Василий Стус и шестидесятничество»
01:56, 10 февраля 2009Общество
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Сообщает Донецкий пресс-клуб
|Василий Стус
Как сообщили УНИАН в Донецком пресс-клубе, организаторами чтений являются Всеукраинский благотворительный фонд ветеранов МВД, Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации, историко-литературный музей Василия Стуса, Донецкая областная научная библиотека им. Н.К.Крупской, областная организация Всеукраинского союза краеведов.
В чтениях примут участие краеведы, ученые, преподаватели ведущих вузов Донбасса.
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