Сегодня пройдут чтения «Василий Стус и шестидесятничество»

Сегодня в Донецкой областной универсальной научной библиотеке им. Н.К.Крупской состоятся областные Стусовские чтения «Василий Стус и шестидесятничество».

Как сообщили УНИАН в Донецком пресс-клубе, организаторами чтений являются Всеукраинский благотворительный фонд ветеранов МВД, Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации, историко-литературный музей Василия Стуса, Донецкая областная научная библиотека им. Н.К.Крупской, областная организация Всеукраинского союза краеведов.

В чтениях примут участие краеведы, ученые, преподаватели ведущих вузов Донбасса.