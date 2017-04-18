В судебном заседании по делу 5 экс-"беркутовцев" объявлен перерыв до 25 апреля

Святошинский районный суд Киева перенес на 11.30 25 апреля судебное заседание по делу по обвинению пяти бывших бойцов «Беркута» в массовых расстрелах на Майдане Незалежности в феврале 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей и народных заседателей.

«В судебном заседании объявляется перерыв до 11.30 25 апреля», - отмечается в постановлении суда.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня суд разрешил прокуратуре продолжить следственный эксперимент по «делу Майдана», но не дал разрешения на участие в нем подозреваемых.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще троих экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.