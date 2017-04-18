Киев в пасхальную ночь показали с высоты птичьего полета (видео)

На снятом с высоты птичьего полета видео показаны сияющие в темноте столичные храмы. Соответствующий ролик наопубликовал Air Dreams UA.

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Благодаря летающему дрону было видно, как в пасхальную ночь, в частности, выглядят Михайловская церковь и кафедральный Владимирский собор.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля православные христиане и католики отмечали главный праздник церковного года – Воскресение Христово. Дата, в которую отмечают Пасху, исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году она выпала на 16 апреля.