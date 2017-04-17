Отстраненного главу ГФС Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины (фото)

Отстраненного от должности главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Федерации.

«Сегодня, 17 апреля, в столичном отеле «Национальный» состоялась отчетно-выборная конференция Федерации дзюдо Украины, в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов нашей страны. Новым президентом ФГУ избран Роман Насиров, его кандидатуру поддержали 22 делегаты конференции», - написано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», что привело к нанесению государству убытков на общую сумму 2,019 млрд грн.

Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.