Старые криминальные ”разборки” сменились судебными войнами

Хозяйственный суд Запорожской области обязал управление Государственной службы охраны Запорожского областного управления внутренних дел охранять шлаковые отвалы ОАО "Днепроспецсталь" и не допускать на территорию отвалов, где ежегодно добывается металлолом на миллионы гривен, никого кроме представителей данного предприятия.

В том числе запрещено пропускать представителей ООО "Регионпромсервис", по иску которого 7 июля 2005 года Хозяйственный суд Киева вынес определение, запрещающее ОАО "Днепроспецсталь", а также иным лицам препятствовать ООО "Регионпромсервис" в осуществлении хозяйственной деятельности на территории шлаковых отвалов в балке Средняя. сообщили УНИАН в центре общественных связей облУВД.

Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил ходатайство ОАО "Днепроспецсталь" к управлению Государственной службы охраны при УМВД Украины в Запорожской области: запретил УГСО допускать на территорию шлаковых отвалов, каких-либо лиц, кроме уполномоченных сотрудников ОАО "Днепроспецсталь" и других лиц по согласованию с ОАО "Днепроспецсталь".

Справка УНИАН. Балка Средняя - полигон промышленных шлаковых отвалов в Вольнянском районе Запорожской области, куда складируют отходы запорожские промышленные гиганты. Появился в окрестностях Запорожья в 1937 году во времена создания Днепровского промышленного комплекса. За несколько десятилетий его территория разрослась до 230 гектаров. По данным, обнародованным Запорожской облгосадминистрацией в 2002 году, за время эксплуатации полигона там скопилось более 300 млн. тонн отходов металлургического производства, до 7% из которых составляют металлы, пригодные к повторному использованию. В ходе стихийной добычи с полигона было вывезено ценных металлов на 100 млрд. 150 млн. гривен, а в бюджет поступило от 300 до 500 тысяч грн.

В начале 2002 года ОАО "Днепроспецсталь", которому принадлежит 45,78 га промполигона, расположенных на земельном участке "Балка "Средняя" с.Богатырево Вольнянского района, сдала свой участок шлаковых отвалов в аренду нескольким частным фирмам, которые и осуществляли добычу металлолома.

В период передела собственности между группой "Динамо" и бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ на территории шлаковых отвалов, где каждая из финансово-промышленных групп имела свои бизнес-интересы, неоднократно происходили "разборки" с применением огнестрельного оружия, на территорию промполигона вводились вооруженные спецподразделения милиции.