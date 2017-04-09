Суд в Крыму продлил на месяц срок ареста фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Суд в Крыму продлил на месяц срок ареста фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир».

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Об этом в воскресенье в комментарии Крым.Реалии заявил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Всем (фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» – УНИАН) на месяц продлили арест. Судебное заседание проходило одновременно по всем задержанным, все четверо обвиняемых находились в клетке. Обвинение представило какие-то оперативные данные, что на территории Украины эти люди признаны политзаключенными. Сторона обвинения утверждает, что это является основанием не отпускать их, потому что Украина будет способствовать перемещению обвиняемых на свою территорию», - заявил Курбединов

Адвокат добавил, что «в течение трех дней будет подана апелляционная жалоба, после чего будет ее рассмотрение в Верховном суде Крыма».

Раньше сообщалось, что суд проходил в закрытом режиме, и на него не пустили никого, кроме адвокатов.

Источник: http://ru.krymr.com/a/news/28419185.html

Как сообщал УНИАН, деятельность исламской организации «Хизб ут-Тахрир» запрещена в РФ, организация признана террористической.

Зимой 2015 года во временно оккупированном Севастополе были арестованы четверо крымских татар, подозреваемых в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»: Руслан Зайтуллаев, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов.

В сентябре 2016 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Зайтуллаева, которого российская власть называет организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», к семи годам колонии общего режима, Сайфуллаев, Ваитов и Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Всего по делу о терроризме и участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир» проходят 14 крымских татар.