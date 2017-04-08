Экс-чиновника Николаевской ОГА уличили в злоупотреблениях при закупке лекарств

Экс-руководителю управления охраны здоровья Николаевской ОГА Маргарите Капусте сообщено о подозрении в злоупотреблениях при закупке лекарственных препаратов для гемодиализа и противодиабетических лекарственных средств.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Николаевской области, бывшей главе управления сообщили о подозрении 6 апреля.

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Капусту подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть покушения на получение неправомерной выгоды путем злоупотребления служебным положением, что могло повлечь тяжелые последствия.

«Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо, имея целью противоправное обогащение, дало противозаконное устное прямое указание главному врачу медицинского учреждения написать справку об отказе от части средств в размере 19 млн грн, выделенных на закупку расходных материалов для гемодиализа, с последующим их возвратом в бюджет, для повторного осуществления процедуры этой закупки по созданию условий для получения указанным должностным лицом неправомерной выгоды. Однако преступный замысел указанного лица до конца не был доведен, поскольку главный врач отказался выполнять незаконное указание», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что это уголовное производство является сложным и многоэпизодным, предусматривает проведение значительного количества процессуальных и следственных действий.

«5 и 6 апреля этого года следователями прокуратуры области совместно с оперативными работниками Управления защиты экономики в Днепропетровской области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины проведены санкционированные обыски в административных зданиях управления здравоохранения», - сообщил старший следователь прокуратуры Николаевской области Вячеслав Ерошкин.

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В ходе обысков правоохранители изъяли вещи и документацию о проведенных процедурах закупок компонентов для гемодиализа и противодиабетических лекарственных средств.

«В настоящее время следователями изучаются изъятые вещи и документы, анализируется информация, полученная в ходе проведения этого следственного действия. Кроме того, решается вопрос об аресте изъятого имущества и назначении ряда соответствующих экспертиз», - сказал Ерошкин.

Следователями прокуратуры начата процедура избрания подозреваемой меры пресечения.

«В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн», - подчеркнул заместитель прокурора.

«Это только первое подозрение в этом производстве, правоохранителями проверяются другие факты преступной деятельности должностных лиц, о которых будет сообщено дополнительно», - подчеркнули в прокуратуре.

Маргарита Капуста возглавляла соответствующее управление ОГА с октября 2014 по февраль 2017 года.