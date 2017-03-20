В Украине запустили сервис поиска утраченных паспортов на сайте МВД
Для поиска утраченных документов заработал специальный раздел на сайте МВД.
На сайте Министерства внутренних дел Украины запущен сервис для поиска похищенных паспортов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"На сайте МВД начинает работать раздел, в котором можно самостоятельно отыскать похищенный или утерянный паспорт гражданина Украины", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН ранее, украинцы, которые живут за рубежом и имеют гражданство других стран, призывают Украину не лишать их гражданства Украины и разрешить на законодательном уровне множественное гражданство для тех, кто помогает в борьбе с российской агрессией и способствует улучшению имиджа Украины в мире. Об этом во время круглого стола на тему «Обсуждение законопроекта 6175 о принудительном лишении гражданства Украины» в агентстве УНИАН сказала доктор философии (Университет Лотарингии), инициатор и соучредитель сети Global Ukrainians Виолетта Москалу.
Она отметила, что среди различных организаций зарубежных украинцев и представителей диаспоры началась волна протестов против законопроекта о принудительном лишении гражданства Украины, поскольку этот вопрос является очень комплексным и требует серьезной дискуссии.