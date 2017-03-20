В Украине запустили сервис поиска утраченных паспортов на сайте МВД

На сайте Министерства внутренних дел Украины запущен сервис для поиска похищенных паспортов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"На сайте МВД начинает работать раздел, в котором можно самостоятельно отыскать похищенный или утерянный паспорт гражданина Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, украинцы, которые живут за рубежом и имеют гражданство других стран, призывают Украину не лишать их гражданства Украины и разрешить на законодательном уровне множественное гражданство для тех, кто помогает в борьбе с российской агрессией и способствует улучшению имиджа Украины в мире. Об этом во время круглого стола на тему «Обсуждение законопроекта 6175 о принудительном лишении гражданства Украины» в агентстве УНИАН сказала доктор философии (Университет Лотарингии), инициатор и соучредитель сети Global Ukrainians Виолетта Москалу.

Она отметила, что среди различных организаций зарубежных украинцев и представителей диаспоры началась волна протестов против законопроекта о принудительном лишении гражданства Украины, поскольку этот вопрос является очень комплексным и требует серьезной дискуссии.