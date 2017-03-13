Сбитый трамваем львовянин отсудил более 70 тысяч гривень

Львовянин, которого сбил трамвай на пешеходном переходе, отсудил у ЛКП «Львовэлектротранс» 35 тыс. грн морального ущерба и еще более 35 тыс. у страховой компании, которая застраховала трамвай, совершивший ДТП. Как сообщает zaxid.net, такой приговор вынес Франковский суд Львова 6 марта.

В приговоре указано, что пострадавший переходил дорогу на нерегулируемом переходе на вул. Городоцкой, 169, водитель трамвая нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП. В результате столкновения пешеход получил перелом лобной кости с переходом на основание черепа, а также перелом костей носа и верхней челюсти.

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В судебном заседании водитель признал вину полностью и пояснил, что не заметил пешехода. Трамвай «КТ4СУ», за рулем которого был водитель, является застрахованным ОАО «Страховая компания «Брокбизнес», с которой взыскали свыше 35 тыс. грн материального ущерба.

Еще 35 тыс. грн суд взыскал с ЛКП «Львовэлектротранс» за возмещение морального ущерба. Водителя трамвая, который совершил ДТП, приговорили к двум годам лишения свободы условно.