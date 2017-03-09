Как вы относитесь к идее увеличения квот украинского языка на украинском ТВ? – опрос УНИАН

9 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает за принятие закона об увеличении доли украинского языка на телевидении.

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к идее увеличения квот украинского языка на украинском телевидении?

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций. В частности, законом предусмотрено, что ТРК в радиовещании должны обеспечивать минимальную долю песен на украинском языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в частности, в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00.

В ТРК, которые по радио распространяют музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% общего объема в течение суток, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% общего их объема.