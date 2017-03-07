"Море китов": николаевский студент разоблачил куратора "группы смерти", сымитировав самоубийство

Так, 18-летний студент-программист Иван Бондарь несколько дней якобы выполнял задание куратора, пишет ТСН.uа. Он рисовал раны на руках и ногах карандашом и красками, а фотоотчеты каждого этапа отправлял руководителю группы. За три дня парень выполнил все 50 заданий. Последним приказом было самоубийство.

Читайте также"Море китов": на Херсонщине полиция предупредила возможное самоубийство 17-летних девушек из-за смертельной игры (фото)

Как отмечается, в процессе переписки был выяснен IP-адрес куратора. Он оказался из России. Всю собранную информацию ребята передали в киберполицию, где ее сейчас проверяют. В полиции заявили, что помощь таких людей значительно повысит эффективность борьбы с "Синими китами".

Напомним, ранее Департамент киберполиции Национальной полиции рассказал, как уберечь ребенка от самоубийства из-за "групп смерти" в соцсетях.