Савченко говорит, что во время визита в "ДНР" нашла шесть ранее пропавших пленных

Об этом говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

"Результаты поездки в Макеевскую колонию № 22 24-25.02.2017 года. Удалось найти шесть украинских воинов и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими", - отмечает Савченко.

К сообщению прилагается список из 34 человек, в том числе и шести человек, обозначенных как "обнаруженные украинские пленные, которые ранее не были подтверждены противоположной стороной в минских списках". Один человек обозначен как "добровольно отказавшийся от обмена".

Также к сообщению прилагается список из 13 человек, которые позиционируются как "украинские военнопленные, которые подтверждены минскими спискам, но находятся в других местах лишения свободы".

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что Служба безопасности попросит Савченко дать объяснения по поводу ее поездки в Донецк.

Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Татьяна Рычкова отметила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне АТО и ехать "свергать преступную власть".

25 февраля Савченко сообщила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, и обнародовала их фамилии. Соответствующий список, в котором 34 фамилии, Савченко опубликовала на своей странице в Facebook.