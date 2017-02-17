Больше половины читателей УНИАН готовы потерпеть веерные отключения из-за блокады на Донбассе – опрос
Категорически против блокады высказались лишь 21% опрошенных.
Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 47% читателей готовы в случае необходимости потерпеть веерные отключения электроэнергии из-за блокады поставок угля с оккупированной части Донбасса ради прекращения подобных "угольных" схем.
Еще 6% готовы терпеть такие отключения, если того потребует ситуация в стране и так решит правительство, а 2% готовы посидеть без света ради избежания кровопролития.
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В то же время 21% читателей уверены, что энергетическую блокаду нужно как можно быстрее разогнать, и не собираются терпеть из-за них веерные отключения.
При этом 16% опрошенных уверены, что Украина покупает уголь по схеме Роттердам+, а 8% ответили, что им уже безразличны веерные отключения, ведь с нынешними тарифами они уже отказались от электроэнергии.
Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты начали блокаду железнодорожных переходов, через которые антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий Донбасса для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года.
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При этом по данным компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", имеющихся запасов антрацита (842 тысячи тонн на 12 февраля) может хватить на 40 дней. В компании заявили, что после того, как будут выработаны все запасы антрацита, придется прибегнуть к отключениям электроэнергии для потребителей по специально разработанному графику.
15 февраля Кабмин ввел режим чрезвычайного положения в энергетике из-за блокады оккупированной части Донбасса.