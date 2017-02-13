Минкультуры призывает ЮНЕСКО не допустить российско-британские раскопки в оккупированном Крыму

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, с участием британских ученых-археологов из университета города Бристоля и английского военно-исторического журнала в Крыму планируется реализовать совместный проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов.

В частности, планируется проведение совместных археологических раскопок, издание книг и журналов соответствующего направления и организация молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов.

«Министерство культуры Украины обращает внимание на то, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будет расцениваться украинской стороной как нарушение Россией своих обязательств как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности. А также требует от РФ как государства, осуществляющего временную незаконную оккупацию украинских территорий, обеспечить выполнение своих обязательств в соответствии с международным правом», - отмечают в ведомстве.

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Минкультуры просит Великобританию принять меры для недопущения посещения оккупированного Крыма британскими археологами и отмечает необходимость соблюдения режима въезда на оккупированную территорию Украины, установленного действующим законодательством.

Также Минкультуры обратилось к генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой с призывом осудить противоправные действия РФ как страны-оккупанта и принять меры по восстановлению правового порядка согласно Конвенциям ЮНЕСКО.

В Минкультуры напомнили, что согласно статье 3 Европейской конвенции об охране археологического наследия от 16.01.1992 г. каждое государство-член обязуется ввести с помощью действующих процедур правовую систему охраны археологического наследия, а именно ввести процедуру выдачи предварительного специального разрешения на раскопки и другие виды археологической деятельности.

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По состоянию на сегодняшний день Минкультуры не выдавало никаких разрешительных документов на проведение работ на территории временно оккупированного Крыма.

Также Минкультуры обращает внимание, что археологическое наследие Украины требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, стороной которой является Российская Федерация.

Кроме того, в соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года государство, осуществляющее оккупацию, обязано обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним.

Также согласно ст. 32 Рекомендаций, определяющих принципы международной регламентации археологических раскопок от 05.12.1956 г., в случае вооруженного конфликта государства - члены ЮНЕСКО, которые оккупировали территорию того или иного государства, должны воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной ими территории.

Также Министерство культуры обратилось в Министерство иностранных дел Украины с требованием отправить ноты протеста МИД РФ и МИД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что Украина направила РФ ноту протеста из-за посягательства РПЦ на "Херсонес Таврический".