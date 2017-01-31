Украина направила РФ ноту протеста из-за посягательства РПЦ на "Херсонес Таврический"

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

"В связи с анонсированными намерениями Крымской и Симферопольской епархии РПЦ перебрать в церковную собственность часть зданий украинского объекта "Древний город Херсонес Таврический и его хора", внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, МИД Украины направило ноту протеста МИД РФ", - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что со ссылкой на резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года и 71/205 от 19 декабря 2016 года, которыми, в частности, подтверждается суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также решения 194-й, 195-й, 196-й, 197-й, 199-й и 200-й сессий Исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)", принятые в течение 2014-2016 годов, в ноте в очередной раз высказывается требование к РФ как государству, осуществляющему незаконную временную оккупацию украинских территорий, обеспечить выполнение своих обязательств в соответствии с международным правом.

МИД Украины, в частности, подчеркивает, что, находясь в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, украинский объект "Древний город Херсонес Таврический и его хора" требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, стороной которой является Российская Федерация.

В ноте также привлекается внимание к положениям Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, в которых государство, осуществляющее оккупацию, обязано обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним.

"МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будет расцениваться Украинской Стороной как нарушение Россией своих обязательств как страны-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности", - подчеркнули в министерстве.

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Как сообщалось, Симферопольская и Крымская епархия РПЦ просит Российское агентство по управлению государственным имуществом передать им в безвозмездное пользование 24 объекта музея-заповедника "Херсонес Таврический" во временно оккупированном Севастополе.

В России действует закон, который предусматривает передачу религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".