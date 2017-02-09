Хакеры атаковали сайт информационно-аналитического центра СНБО

Сайт информационно-аналитического центра СНБО временно отключен в связи с хакерской атакой

«Сайт временно отключен в связи с хакерской атакой. Мы вернемся вскоре. Оставайтесь с нами!» - появляется надпись на сайте при попытке его открыть.

В то же время в Совбезе агентству сообщили, что информационно-аналитический центр не имеет официального отношения к СНБО.

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Как известно, "украинские кибер войска" зафиксировали 17 кибератак в декабре на сайты госучреждений.

30 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за ноябрь-декабрь 2016 года было зафиксировано около 6,5 тыс. кибератак на объекты пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса.

Порошенко подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним непосредственно или опосредованно спецслужб России, которая развязала кибервойну против украинского государства.

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Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины Александр Власюк сообщил, что Минфин и Госказначейство в результате хакерской атаки потеряли 3 терабайта информации.

В связи с атаками хакеров на серверы 16 декабря Министерство инфраструктуры заявило о введении особого режима контроля и защиты ИТ-систем государственных предприятий.