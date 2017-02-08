Суд отпустил на поруки задержанного за мошенничество помощника нардепа от Радикальной партии

Об этом Бевзюк сообщил на своей странице в Facebook.

«Судья Печерского районного суда принял решение об избрании мне меры пресечения – личное обязательство и поруки народных депутатов Алексея Кириченко, Андрея Лозового, Игоря Мосийчука, Дмитрия Линько, Татьяны Юзьковоq», – написал он.

Также Бевзюк написал, что в суд не явился единственный заявитель, на показаниях которого основывается ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины об избрании ему меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, 26 января в ГПУ заявили о задержании помощника одного из народных депутатов от Радикальной партии по факту систематического завладения денежными средствами другого человека путем обмана.

«Указанный помощник народного депутата, прикрываясь предоставленными ему полномочиями и вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года предъявил последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети интернет», – сообщили в ГПУ.

Действия помощника народного депутата квалифицированы по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах), санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что ГПУ задержала по обвинению в мошенничестве Алексея Бевзюка – помощника нардепа Алексея Кириченко.

«Если он виноват – пусть отвечает, я не буду никого «крышевать», – сказал Ляшко.