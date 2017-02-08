Суд отпустил на поруки задержанного за мошенничество помощника нардепа от Радикальной партии
Печерский районный суд города Киева избрал задержанному за мошенничество помощнику народного депутата от Радикальной партии Алексею Бевзюку меру пресечения в виде личного обязательства и поручительства 5 нардепов.
Об этом Бевзюк сообщил на своей странице в Facebook.
«Судья Печерского районного суда принял решение об избрании мне меры пресечения – личное обязательство и поруки народных депутатов Алексея Кириченко, Андрея Лозового, Игоря Мосийчука, Дмитрия Линько, Татьяны Юзьковоq», – написал он.
Также Бевзюк написал, что в суд не явился единственный заявитель, на показаниях которого основывается ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины об избрании ему меры пресечения.
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Как сообщал УНИАН, 26 января в ГПУ заявили о задержании помощника одного из народных депутатов от Радикальной партии по факту систематического завладения денежными средствами другого человека путем обмана.
«Указанный помощник народного депутата, прикрываясь предоставленными ему полномочиями и вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года предъявил последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети интернет», – сообщили в ГПУ.
Действия помощника народного депутата квалифицированы по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах), санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что ГПУ задержала по обвинению в мошенничестве Алексея Бевзюка – помощника нардепа Алексея Кириченко.
«Если он виноват – пусть отвечает, я не буду никого «крышевать», – сказал Ляшко.